Re Carlo ultime notizie Solo così Camilla sopravvive al matrimonio

(Di giovedì 12 settembre 2024)probabilmente non pensava che sarebbe statodifficile vivere con. In particolare, gli ultimi nove mesi sono stati per lei un vero inferno. La malattia del Re, i doveri di Corte sempre più pressanti hanno rischiato di schiacciarla. Ma lei ha una valvola di sfogo che le permette di “restare in contatto con la realtà”., la strategia perre adeve necessariamente avere una strategia perre alcon Reche le ha dato una visibilità incredibile, soprattutto da quando è diventata Regina consorte. Non, il cancro di suo marito, scoperto lo scorso gennaio, l’ha posta in una posizione molto delicata. Infatti, in quanto moglie del Re, è stata costretta ad assumere su di sé molte responsabilità sostituendolo quando la malattia gli impediva di presenziare a cerimonie ed eventi.