Oltre all’acqua i sacchi neri Torrente intasato dai rifiuti Danni per oltre 30mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Prato, 12 settembre 2024 – Di nuovo sott’acqua. Prima l’alluvione dello scorso novembre, alcuni giorni fa la bomba d’acqua che ha fatto ripiombare la comunità pratese nel terrore. Due eventi che sono costati complessivamente ad un’azienda agricola100milatra danneggiamenti alle strutture e alle produzioni agricole. Troppo anche per una bella realtà con le spalle larghe come Le Risaie, specializzata nella produzione di foraggi per il bestiame, che hanno dovuto rimboccarsi ancora una volta le maniche per ripartire. Siamo a Prato, lungo la via delle Risaie al confine con l’Ombrone Pistoiese. Centinaia di rotoballe (fieno) che ora rischiano di marcire sono finite sotto decine di centimetri di acqua misto a fango fuoriuscito dal vicino fosso San Ferdinando, affluente del canale Filimortula che confluisce nell’Ombrone.