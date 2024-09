Obesità diabete infertilità cancro e ictus | le conseguenze epigenetiche dell’inquinamento ambientale anche sui neonati – lo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)a distanza di trent’anni dall’ultima sigaretta, il fumo è in grado di modificare i geni umani, concorrendo all’insorgere di gravi patologie cardiovascolari. Sale, negli ex fumatori e persino a distanza di lustri, il rischio di infarti eperché i loro marcatori epigenetici, ossia le alterazioni (metilazioni del Dna) degli “interruttori” dei geni non ritornano mai più nelle condizioni precedenti. Sono questi alcuni degli spiazzanti risultati di uno, appunto, trentennale pubblicato sul “Journal of cardiovascular genetics” e presentati mercoledì a Chieti dal preside della Harvard School of public health, Andrea Baccarelli, ospite della prima conferenza internazionale di medicina