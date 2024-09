Nuove luci e impianto antincendio in biblioteca ok della giunta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Via liberaal progetto esecutivo da oltre 800mila euro per lavori (da completare entro il 2026) di manutenzione straordinariacomunale. L’intervento, che prevede la sostituzione dell’di rivelazione e segnalazione allarme incendi e l’installazione di un nuovo sistema di spegnimento a gas a protezione del caveau, ha come obiettivo la riqualificazione e l’adeguamento tecnologico degli impiantistruttura. Il tutto, anche in un’ottica di efficientamento energetico. Nell’ambito di questo progetto, è inclusa anche la sostituzione dell’illuminazione interna ed esterna con soluzioni "moderne, a basso consumo e ben integrate nel contesto architettonico", assicurano dal Comune.