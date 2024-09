L’effetto di Taylor Swift sulla politica? Oltre 337 mila persone hanno usato il link

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) Effettodopo l’endorsement della cantante americana a Kamala Harris, vicepresidente e candidata dem alla Casa Bianca. Secondo la Nbc News, dopo il post su Instagram, che ha ricevuto più di 9,6 milioni di like,337ilpostato dalla popstar che indirizza a un sito web governativo dove si trovano informazioni su come registrarsi per votare nei diversi Stati Usa. Nel post, infatti, laad annunciare il suo voto per la Harris, ha esortato i suoi fan a fare ricerche, informarsi e ricordare di registrarsi. Quanto valediQuanto vale, ora, questo endorsement per la corsa di Harris? Moltissimo, probabilmente molto più che se l’avesse fatto prima per Biden, perchéha anche ribadito l’appello ai giovani di registrarsi e di andare a votare, così come ha parlato di Lgbtq e aborto.