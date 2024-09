Le 15 serie Apple tv + più belle hanno qualcosa di davvero speciale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Forse non è ancora una delle tre piattaforme streaming più frequentate, ma con le suetv + è sicuramente uno dei migliori luoghi in cui godere di un intrattenimento raffinato. Questo perché, anche se ricordarlo suona quasi superfluo, lee i film che offre si distinguono per la stessa qualità per cui sono famosi tutti gli altri prodotti del brand. I nuovi titoli di questo streamer non si contano a centinaia all'anno, ma sono sempre ben curati e tendono a contenere almeno una stella dell'empireo hollywoodiano a illuminare la storia che mettono in scena.