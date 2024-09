Lazio le parole del ds Fabiani | Dia era una priorità

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 12 settembre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, il ds dellaAngeloè tornato a parlare ai giornalisti dopo la fine del mercato estivo. La presentazione di Dia e Gigot è stata l’occasione per tracciare un bilancio del mercato biancoceleste. A partire dall’ex attaccante della Salernitana: “Lo abbiamo già visto all’opera, come Tchaouna lo seguivamo da tempo. Speravo che l’epilogo potesse essere questo. Ci sono voluti un po’ di giorni, non per colpa nostra o di Dia, ma per questioni tra l’entourage e la Salernitana. Quando sono state risolte le problematiche, ci siamo risentiti con lui e il procuratore. A differenza di quanto si è detto, per noi è sempre stato una”, leriportate da Lasiamonoi.it. Su Gigot: “Cercavamo un difensore con determinate caratteristiche e le abbiamo individuate in lui.