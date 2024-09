Lautaro Martinez e la nostalgia da gol | l’Inter aspetta il Toro – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oggi ritorna ad Appiano Gentile, dopo gli impegni con l’Argentina. Il capitano non segna conda maggio e neanche con l’Albiceleste è riuscito a sbloccarsi. DIGIUNO – Il tempo di digiunare è finito:ha di nuovo fame da gol. Oggi ritorna ad Appiano Gentile il capitano del. Neanche con l’Argentina è riuscito a sbloccarsi, allungando il suo digiuno contro Cile e Colombia. Anche se contro la Roja c’è da registrare il bellissimo e geniale velo a propiziare la rete del vantaggio di MacAllister.ha bisogno dei suoi gol, perché i soli di Marcus Thuram, da qui in avanti, potrebbero non bastare. Ilnon segna in gare ufficiali dalla semifinale di Copa America di luglio, mentre conda maggio: ossia dalla trasferta vinta dai già campioni d’Italia sul campo del Frosinone. Ora arrivano le grandi serate.