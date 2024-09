Il significato di ‘Brat’ e ‘Demure’ | i nuovi trend social

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel mondo sempre più fluido delle tendenze, due termini in particolare hanno catturato l’attenzione negli ultimi mesi: Brat e Demure. Ecco sona significano idei. Queste parole, spesso usate su piattaforme come TikTok, rappresentano due polarità comportamentali e stilistiche ben distinte, riflettendo il modo in cui i giovani esprimono la propria identità e il proprio modo di vivere. Ma cosa significano esattamente i due“Bret” e “Demure”? E perché sono diventati così popolari?, foto Ansa – VelvetMagBrat: ribellione e autenticità Il termine ‘Brat‘, letteralmente traducibile come ‘monello‘ o ‘ragazzaccio‘, ha assunto una nuova accezione nel linguaggio della Gen Z. Rappresenta uno stile audace, ribelle, che va contro le convenzioni.