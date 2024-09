Il postino non passa Cassette senza lettere da settimane e bollette già scadute

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Castelnuovo Magra (La Spezia), 12 settembre 2024 – Ritardi nella consegna della posta e mancata ricezione diche in molti casi costringeranno al pagamento di una mora al momento del saldo. Ma anche posta consegnata a destinatari diversi da quelli riportati sulle. Insomma un momento non certamente tranquillo per gli abitanti delle frazioni di Castelnuovo Magra. Si sta facendo sempre più complessa la situazione che da alcuni mesi si sta verificando a Castelnuovo Magra, con diverse segnalazioni di residenti che lamentano disservizi a cui per il momento nessuno è riuscito a trovare una soluzione.