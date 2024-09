Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 13 settembre 2024 | Odile travolta da uno scandalo!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Le nuovede Il9 annunciano guai perma anche la sfilata organizzata da Marcello e Roberto e il debutto di Botteri: cosa succederà nella puntata di venerdì 13. Il9 non riposa mai: dopo i litigi tra le coppie, domani, venerdì 13, è già tempo di sfilate. Nella puntata in onda su Rai 1 alle 16:00, l'ultima di questa prima settimana di programmazione, nel grande magazzino di moda sarà infatti tutto pronto per il grande evento a cui Marcello, Roberto e tutti gli altri stanno lavorando instancabilmente, ma come sempre gli imprevisti sono dietro l'angolo.Il: è il giorno della sfilata Marcello ha dovuto sedare la piccola rivolta di moe modelli per gli accoppiamenti ma il gran giorno