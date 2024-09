Cultura Portaluri Invitalia | Programmazione fondamentale per sviluppo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – "Io do per scontato chee innovazione siano il motore dellole di questo territorio. Ma la spinta arriva dalladei lavori e delle opere pubbliche, che sono decisivi per lo". Lo sostiene il responsabile degli investimenti pubblici di, Giovanni, intervenuto al convegno "Percorsi didel L'articolo): “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.