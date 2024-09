Coppa Davis l' Italtennis contro il Belgio con il dubbio Arnaldi

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - "L'obiettivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di vincere anche il doppio, ma ladà e latoglie". Così Filippo Volandri, al termine della prima sfida delle Finals di, a Bologna, vinta dagli azzurri per 2-1 sul Brasile. Dopo i successi in singolare di Matteo Berrettini e Matteoè arrivata la sconfitta del doppio azzurro: Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono arresi a Rafael Matos e Marcelo Melo per 6-7(3) 7-6(6) 7-5. Il capitano azzurro, poi, ha rassicurato tutti sulle condizioni dello stesso, che ha sentito tirare il polpaccio destro nella parte conclusiva del matchThiago Monteiro durato quasi quattro ore. "La caviglia diè ok, è solo stanco dato che la partita è stata molto lunga.