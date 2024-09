Saint-Etienne – Lille – pronostico formazioni e notizie sulla squadra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alla ricerca dei primi punti della nuova campagna di Ligue 1, ilospiterà ilnella quarta giornata allo Stade Geoffroy-Guichard venerdì. I Verts sono in fondo alla classifica dopo aver subito un 4-0 contro il Brest prima della pausa internazionale, mentre i Dogues sono scesi al sesto posto quando il Paris-Germain (PSG) li ha battuti 3-1 l’ultima volta. Il calcio di inizio diè previto alle 20:45 di venerdi 13 settembre. Anteprima della partitaa che punto sono le due squadre?L’inizio della campagna di Ligue 1 è stato tutt’altro che ideale per il, che non ha ancora dimostrato di appartenere alle squadre di questo livello dopo due stagioni di assenza dalla massima serie.