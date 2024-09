Pistoiese Cittadella Vis Modena nel mirino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In un campionato livellato verso l’alto come la Serie D, sottovalutare le avversarie può essere un errore madornale. Domenica, quando al Melani arriverà ilVis, l’ultima cosa che dovrà fare laè prendere sotto gamba l’impegno con la formazione neopromossa. Perché proprio giocando senza la giusta intensitià e convinzione può portare a risultati poco piacevoli. La compagine emiliana ha l’obiettivo di raggiungere i piani alti della classifica, grazie ad investimenti importanti effettuati in estate e a un organico che, stando alle previsioni della vigilia, è di poco inferiore alle big candidate a lottare per la promozione. Massima cautela dunque per Giacomarro e i suoi ragazzi, che smaltita l’amarezza per il beffardo pareggio di Fiorenzuola sono tornati a sudare al Turchi nella consueta seduta d’allenamento pomeridiana.