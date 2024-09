Omaggio all’Italia | la sfilata P E di Michael Kors parla anche di noi Il video

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Per un designer, la cosa più straordinaria è trovare partner che possano dare vita alle tue idee, ed è ciò che gli artigiani italiani hanno fatto per noi per 35 anni» ha spiegatoalla fine dellaprimavera estate 2025, descrivendo una collezione che mette in luce la maestria di chi l’ha realizzata. Un look dellaPrimavera Estate 2025 di. Ricami a mano, frange in rafia, applicazioni floreali di tessuto, pizzi, satin e cotoni schiacciati regalano un boost di originalità alle linee classiche in passerella. Silhouette dove lo stile lady-like Anni 50 si fonde con il minimalismo 90s: con la vita ben disegnata, i tubini con lo scollo a cuore, le gonne midi e svasate e i pantaloni maschili dal taglio rilassato. Il made in Italy proseguesugli accessori: con le shopping bag e i secchielli in pelle intrecciata a mano.