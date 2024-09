Mauricio Pochettino nuovo CT degli Stati Uniti | il contratto monstre

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è ilCT. Si tratta della prima volta da commissario tecnico per l’allenatore argentino, che finora aveva guidato soltanto club. Con un comunicato, la US Soccer (federcalcio USA) ha confermato l’arrivo dell’ex tecnico di Tottenham, Psg e Chelsea sulla panchina a stelle e strisce. Tramite i canali social ha mandato un saluto a tutti i suoi nuovi tifosi: “Sono molto eccitato per essere diventato ilallenatore di questa squadra. È un onore, abbiamo una grande opportunità“. L’ex Chelsea ha motivato così la sua scelta: “Non riguarda solo il calcio, ma il viaggio che questo Paese e questa Nazionale stanno facendo. L’energia, la passione e la voglia di realizzare qualcosa di veramente storico qui: queste sono le cose che mi hanno ispirato“.