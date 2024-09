Maria Rosaria Boccia non va in tv? Toh cosa ha pubblicato poco prima della figuraccia | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024), come è noto, non ha partecipato alla diretta di È sempre Cartabianca. Lady Pompei al centro delle cronache per il caso Sangiuliano, aveva annunciato in pompa magna la sua presenza in studio e la sua partecipazione, dopo l'intervista con Bianca Berlinguer, al dibattito insieme ai giornalisti ospiti in studio. Ma quando tutto ormai era pronto, quando il pubblico attendeva il nuovo capitolo di questa saga pompeiana, ecco che arriva in apertura di trasmissione l'annuncio di Bianca Berlinguer: "Questa seranon sarà qui con noi. Ci aveva chiesto un'intervista insieme ai colleghi che sono qui in studio. Ma quando è arrivata negli studi del Palatino ci ha detto che siamopreparati sulla vicenda, chiedendo di spostare l'intervista a un'altra data".