LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 5-4 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | l’azzurro perde la battuta sul più bello

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH DI MATTEO BERRETTINI LADEL DOPPIO DI2024 5-4 E allora, perdiamo laper la prima volta nel match. Sembrava finita. Attenzione al 10° game adesso! 15-40 Errore di rovescio, due palle break. Proprio non ci volevano. 15-30 Approccio in slice di, cortissimo il lob di. C’è tensione. Speriamo nel servizio. Niente. Prima al centro e out 15-15 Con il dritto, un po’ titubante ma incisivo. Vola via la difesa dicon il rovescio. Adesso ci vuole lo slice! 0-15 Con la palla corta. 5-3 Serviamo per il 2-0! Forza Matteo! 40-0 Ace. 30-0 Vincente lungorigadi dritto. 15-0 Recupero di dritto out di