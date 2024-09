L' Inter può vincere la Champions League Che resta lo spettacolo più bello

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La nuova? Entusiasmante. Le italiane? Guai a rassegnarsi anche se non tutte partono con le stesse chance. Occhio all'soprattutto, perché nell'ipotetica griglia della coppa delle grandi orecchie (finale in calendario il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera) viene appena dietro alle due multinazionali del calcio mondiale: Real Madrid e Manchester City. Alla pari con le altre big e con l'idea di poter disegnare un tracciato che porti fino a giocarsi tutto in primavera. A fare le carte allache scatta è uno dei volti e delle voci storiche di Sky Sport, la televisione che almeno fino al 2027 porterà nelle case degli italiani le emozioni della. Fabio Caressa racconta sfide europee dal 1987 che tradotto significa essere invecchiati accanto al meglio del calcio europeo, ma anche poterne parlare da una visuale privilegiata.