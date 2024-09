I vandali si prendono gioco delle telecamere | altri danni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ledi videosorveglianza sono posizionate a pochissimi metri dal luogo dove si è verificato l’attoco dello scorso fine settimana e dirette proprio sul parco giochi dei giardini di piazza Nuova al centro di Osimo. Nonostante ciò, lunedì sera isono tornati e hanno smontato le parti rimanenti della staccionata nascondendola a decine di metri di distanza nei pressi del grosso tronco di un albero. Una situazione incresciosa per i residenti e per tutta la cittadinanza rimasta senza parole ieri mattina quando ha appreso dell’accaduto. Tutti chiedono più controlli, anche in notturna, a tutela della sicurezza di chi ci vive. Potrebbe trattarsi della stessa baby gang che, quasi a sfidare le forze dell’ordine, si sono rimesse in moto per crearedisagi.