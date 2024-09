I baby in rampa di lancio Bargagna svela i segreti del settore giovanile | Talento entusiasmo e completa sinergia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Empoli è ormai da anni sinonimo di giovani talenti. Questo grazie al grande lavoro svolto con il vivaio. Il team di punta è chiaramente la Primavera di Birindelli, che anche quest’anno cercherà di raggiungere due obiettivi: formare i ragazzi per la prima squadra e mantenere la categoria. Campionato che da quest’anno è diventato Under 20 e che è stato rimodulato nel format. "È importante pensare di preparare giocatori in ottica prima squadra, ma anche fare di tutto per riuscire a mantenere la Primavera 1, che è un valore aggiunto per il nostro vivaio - afferma il responsabile delazzurro, Federico–. Con l’età che si è alzata, il campionato è sicuramente più competitivo e allenante. Riflessione simile per l’Under 18 di mister Francesco Sarlo, categoria che negli anni sta assumendo sempre più valore.