Esami di maturità comprati | ecco come funzionava il ‘diplomificio’ a Bologna

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Un vero e propriosotto le Due Torri. Questo è quanto scoperto dagli uomini del Comando provinciale della Guardia di Finanza diche alle prime ore della mattina hanno fatto scattare le perquisizioni. Insomma, glidi, di fatto, venivano, pagando migliaia di euro per partecipare a lezioni di recupero anni scolastici in un istituto privato di, e poi andare a sostenere (e superare) la prova finale in due scuole paritarie in altre regioni, una in Campania e l'altra in Abruzzo, entrambe corrotte, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle.