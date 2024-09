Da Tommaso Franchi a Ilaria Clemente i nuovi concorrenti nip del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Illunedì aprirà le porte aie all’appello sarebbero stati chiamati 15 vip e 10 nip. Ma come anticipato da Davide Maggio, fra i non famosi “ad aver firmato per l’ingresso sono nel momento in cui scriviamo solo 5“. Loro sarebbero:(30 anni di Roma); Yulia Bruschi (26 anni di Lucca); Michael Castorino (35 anni di Varese); Luca Giglioli (24 anni di Reggio Emilia);(24 anni di Siena). Quest’ultimo, come riporta un sito senese “è figlio dell’imprenditore di abbigliamento e pelletteria di Via Banchi di Sopra e nipote dell’attuale capitano della contrada di Castelvecchio Niccolò Rugani“. A loro dovrebbero poi aggiungersi Sara Pilla e Nicole Cresta.