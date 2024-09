Da stasera previsti temporali anche forti | da giovedì sensibile calo termico

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Una profonda saccatura di origine polare, avente il suo centro di bassa pressione sulle coste norvegesi ed estesa fino sul Mediterraneo centrale, sarà responsabile dell’ingresso di fredde correnti settentrionali. Instabilità diffusa sulla nostra regione sino asera. Mercoledì 11 settembre 2024 Tempo previsto: alte velature in transito dai settori di nord-ovest, ad annunciare il brusco peggioramento. Da metà mattina la nuvolosità tenderà a divenire compatta, dapprima sui settori nord orientali, accompagnata da deboli fenomeni precipitativi lungo la fascia alpina, prealpina (quota neve attorno ai 1800 mt.) e rilievi appenninici dell’estremo Oltrepo.