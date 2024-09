Coppa Davis 2024 | ok Stati Uniti e Spagna battute Cile e Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su sportface

Non solo Italia, anchenon hanno deluso nella giornata di. Per la nazionale a stelle e strisce è arrivata una vittoria netta per 3-0 contro il, in un testa a testa comunque equilibrato. Reilly Opelka ha battuto per 6-3 4-6 7-6(3) Cristian Garin dopo due ore e mezza di gioco, con ilno che ha iniziato malissimo al tiebreak, andando sotto per 5-1, non riuscendo poi a recuperare. In scena, poi, l'attesissimo confronto da Brandon Nakashima e Alejandro Tabilo: ilno spreca cinque palle break, e allora si va al tiebreak, dove Nakashima vola sul 6-1, si fa rimontare fino al 6-5 ma poi piazza il mini break decisivo. Il secondo set è tutto a favore di Tabilo (2-6) e si va quindi al terzo set: si arriva ancora al tiebreak, dove ancora una volta è Nakashima a prevalere, per 7-3.