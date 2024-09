Clio Napolitano dove era nata e quanti anni aveva

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 10 settembre 2024, dopo una lunga battaglia contro la malattia, si è spentaBittoni, scomparsa a meno di un anno dalla morte di Giorgio. L’ex “First Lady”, moglie didal 1959 fino alla di lui dipartita nel 2023, viene ricordata per una certa allergia alle etichette, sempre impegsul fronte lavorativo e sui diritti delle donne e dei lavoratori.eraBittoniBittoninasce a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 10 novembre 1934, da Amleto Bittoni e Diva Campanella (socialista, impegsul fronte politico dopo la Liberazione). I genitori, fermi oppositori del regime fascista, si trovano al confino. Studia al Liceo di Jesi,consegue la maturità classica, per poi completare il percorso formativo all’Università degli Studi di Napoli Federico II, laureandosi in giurisprudenza.