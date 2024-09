Cinzia Dal Pino non si pente dopo aver investito e ucciso il ladro | È apparsa lucida e calma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Dalè l’imprenditrice balneare 65enne di Viareggio che è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario,con il suo Suv Mercedes l’uomo che le aveva appena rubato la borsa. “Lasciala o ti ammazzo, mi ha gridato poco prima di scappare. Che dovevo fare? Pensavo che avesse un coltello”, questa la sua versione dei fatti riferita agli agenti della Squadra Mobile.Leggi anche: Chi era Said Malkoun, il 47ennedaDel. “Una vita difficile” “Nessun commento, nessun pentimento, è, come in quel video”, hanno invece riferito gli investigatori. Ora le indagini dovranno anche appurare seDalfosse da sola al momento dell’incidente, o se a bordo del Suv ci fosse anche un’altra persona.