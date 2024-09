Balotelli? Ormai siamo oltre | mi chiede consigli sulle donne | le rivelazioni di Raffaella Fico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un amore travolgente, così tanto da finireprime pagine di tutti i giornali. Ma la loro storia è finita dopo meno di un anno. A distanza di 12 anni dalla separazione,torna a parlare di Mario, il padre di sua figlia, Pia, che il calciatore ha riconosciuto solo dopo una vertenza giudiziaria del 2014. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la showgirl ha raccontato la sua storia d’amore con. “È stata una storia importantissima. Sai quando ti guardi negli occhi e senti le farfalle nello stomaco? Me lo presentò sua sorella. Ero molto giovane quindi la prima impressione fu per il fisico e poi era molto simpatico e divertente. Dopo la rottura non è stato semplice. Mi ha aiutato la mia famiglia, però io di mio sono brava a rimuovere il male che mi viene fatto. Ero comunque una ragazza innamorata che aveva creduto in una persona.