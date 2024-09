Andrea Costa La spinta di 352 cuori per i biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si chiude a quota 352 il dato della campagna abbonamenti dell’. "352" li definisce la società sottolineando un risultato senza dubbio rilevante per un club reduce sì da una stagione decisamente sopra le righe sul piano sportivo, ma che fino a poco più di tre mesi fa ancora si interrogava su quello che poteva essere il suo futuro. Il dato, fa sapere la società, supera di quasi 200 il numero degli abbonati delle due precedenti stagioni e rappresenta a conti fatti il record per quello che riguarda le ultime cinque annate disputate in serie B. Un numero che si avvicina a quello degli abbonamenti dei tempi della serie A2, quando la media dall’anno 2012 al 2020 è stata intorno ai 360 abbonamenti, rende ancora noto la società.