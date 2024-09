16enne in terapia intensiva con un polmone collassato per aver fumato sigarette elettroniche ‘Tutti frutti’ La mamma | Tossiva sangue ero pietrificata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Uno ragazzo di 16 anni di Manchester è stato portato d’urgenza in ospedale per una crisi respiratoria dopotossito, presumibilmente doposvapato una sigaretta elettronica. Nathan Chesworth, questo è il nome della giovane vittima, stava studiando per gli esami quando ha iniziato ade una brutta tosse. Dopo esser stato visitato più volte dal medico di base, all’adolescente britannico sono stati prescritti antibiotici per un’infezione al torace. Ma pochi giorni dopoassunto le medicine, ha cominciato a tossire. Nei giorni successivi, il ragazzo è diventato letargico, non riusciva più ad alzarsi dal letto e ha subito una significativa perdita di peso. “Aveva un aspetto orribile”, confessa al The Sun la madre Rebecca Chesworth. “Non mangiava, non beveva”, aggiunge.