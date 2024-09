Ucraina-Russia guerra rischia di allargarsi? Lo scenario

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Latrasempre più di trasformarsi in uno scontro tra Mosca e Nato. Il quadro del conflitto diventa sempre più teso, il rischio di conseguenze drammatiche nel contesto internazionale. Laal momento si sviluppa lungo 2 direttrici. Da un lato, l’attacco ucraino al di là del confine della, con l’offensiva delle forze di Kiev nella regione di Kursk: circa 1200 km quadrati sono stati sottratti al controllo di Mosca, con un’operazione che secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe contribuire alla creazione di una zona cuscinetto per limitare gli attacchi russi verso l’oblast di Sumy. Il fulcro dellarimane nel Donetsk, dove lapreme da mesi alla ricerca della spallata indispensabile per poter puntare ad un’offensiva verso ovest.