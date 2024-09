Roma accoltellamento di via Cavour | fermato un secondo uomo La ricostruzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Nuovi sviluppi sull’omicidio del 28enne ecuadoregno ucciso a coltellate dopo una lite in via. Un– un peruviano di 30 anni – è stato. Si aggiunge dunque al primobloccato a pochi minuti dall’aggressione, un connazionale 36enne. Da quanto ricostruito, la vittima si sarebbe avvicinata alla sua ex davanti a un locale, mentre lei era in compagnia di un’amica e dei due fermati. Ne sarebbe scaturita una lite, continuata con un’aggressione con calci e pugni e conclusa con sei pugnalate inferte dal 36enne. La vittima sarebbe riuscita a scappare, ma è deceduta poco dopo.