Robert De Niro decide di lasciare l’America per sempre – motivo ti sconvolgerà

(Di martedì 10 settembre 2024)De, l’iconico attore noto per le sue opinioni schiette sulla politica e sulla società, ha recentemente espresso profonda frustrazione per lo stato attuale del. Il famoso attore è solo una delle tante celebrità che hanno espresso il desiderio diil Paese. In un’accorata dichiarazione, l’81enne ha annunciato la sua intenzione diil Paese. Citando il declino del rispetto come una delle ragioni principali della sua decisione. Credit: David M. Benett / Dave Benett / WireImage / Getty.“Un tempo qui c’era rispetto. Ora non lo vedo più”, ha detto De, riflettendo sull’erosione dei valori che un tempo gli erano cari nella società americana. In quanto figura di spicco di Hollywood, le parole di Dehanno un certo peso.