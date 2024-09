Riparte l’export dei vini italiani ma i dati sono ancora in negativo Il re è il prosecco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Bologna, 10 Settembre 2024 – In concomitanza con l'inizio della vendemmia Nomisma traccia un primo bilancio sul mercato del vino. Analizzando icontenuti nell’ultimo Report Wine Monitor di Nomisma emergono situazioni in chiaro-scuro con trend differenti da mercato a mercato, soprattutto per quanto riguarda le vendite in Italia. La situazione nei primi sei mesi Relativamente ai primi sei mesi dell’anno l’analisi, realizzata da Nomisma con in collaborazione con NIQ-NielsenIQ, evidenzia per le vendite nel canale retail italiano un calo a volume di quasi il 3% rispetto allo stesso periodo 2023 a fronte di una crescita di poco meno dell’1% a valore. Nel complesso di evince una riduzione nelle quantità vendute comune a tutti i format distributivi, ma non alle diverse categorie.