Raw 09 09 2024 Bret Hart is here!

(Di martedì 10 settembre 2024) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Scotiabank Saddledome di Calgary, Canada. Lo show inizia subito con il primo incontro della puntata, il Mixed Eight Man Tag Team Street Fight. Mixed Eight Man Tag Team Street Fight: American Made (Brutus Creed, Chad Gable, Ivy Nile & Julius Creed) vs. The Wyatt Sicks (Dexter Lumis, Erick Rowan, Joe Gacy & Nikki Cross) (3 / 5) L’opener della puntata, gli American Made hanno affrontato i The Wyatt Sicks. Da una parte Brutus Creed, Chad Gable, Ivy Nile & Julius Creed, mentre i rivali Dexter Lumis, Erick Rowan, Joe Gacy & Nikki Cross. Un match con una marcia in più per la sua stipulazione, e per la buona intensità che ho visto sul ring. Lumis nel finale ha portato la vittoria al suo team, una vittoria decisamente meritata e con un minutaggio importante.