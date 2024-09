Persona 3 Reload è ora disponibile Episode Aigis | The Answer vediamo il trailer di lancio

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 10 settembre 2024) Oggi ATLUS ha pubblicato: The, l’ultimo contenuto previsto di: Pass espansione, per Xbox Series XS, Xbox One, Windows PC, Xbox Game Pass Ultimate, Steam, PlayStation 5 e PlayStation 4. Aggiunto 16 anni fa al gioco principale con la pubblicazione di3 FES, Episodio di-The- (noto in origine come “The” in Nord America) è un importante DLC ambientato dopo il finale del gioco, che espande la storia di. Goditi una versione moderna dell’ultimo capitolo con più di 30 nuove ore di gioco, grafica all’avanguardia, opzioni per la fruibilità aggiornate, animazioni e interfacce rinnovate, nonché una colonna sonora riarrangiata.