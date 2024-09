Per accogliere il dolore mi faceva bene tenere il mio gattino in grembo e respirare È un oppioide naturale | la rivelazione di Giovanni Allevi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Il pianista e compositoreda due anni ha un mieloma, la sua esibizione all’ultimo Festival di Sanremo ha commosso tutti, poi un tour estivo di qualche data e oggi a Il Corriere della Sera traccia un primo bilancio: “Le mani tremano ancora di più. A Locarno stavo per alzarmi e annunciare il mio definitivo ritiro dalle scene. Ma il pubblico mi ha dato forza: non gli interessava più la perfezione. Oggi riesco a controllare il tremore con un auto-inganno al cervello. Se mi tremano le dita penso che è bello, che sta andando in scena la mia fragilità, che sono autentico, sono io”. Poi il ricordo di quando la malattia ha bussato alla porta di: “Ero per strada, a Roma, mi ha chiamato una dottoressa e mi ha comunicato la diagnosi. Mieloma. Una parola dal suono dolce, ma al tempo stesso insidiosa.