Parcheggio temporaneo nella villa comunale di Villaricca per i genitori della scuola materna

(Di martedì 10 settembre 2024) Iniziativa dell’assessore Pasquale Ciccarelli in collaborazione con la Protezione Civile per supportare le famiglie durante i lavori di ristrutturazione. Da oggi, grazie all’impegno dell’assessore Pasquale Ciccarelli e alla collaborazioneProtezione Civile, sarà attivo un servizio diall’internodiricca, riservato aidurante l’orario scolastico. Nonostante i lavori di ristrutturazione che tengono chiusa la, questo interventonasce per venire incontro alle esigenze delle famiglie, garantendo un supporto pratico in un momento di difficoltà. Un’iniziativa importante che testimonia l’attenzione dell’amministrazione verso la comunità e la volontà di ridurre i disagi in attesariapertura