Oroscopo Paolo Fox mercoledì 11 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024) L’diFox per oggi,11Ariete Questo è il momento giusto per consolidare la vostra posizione nel lavoro ma anche per pianificare il futuro. Se per troppo tempo siete stati voi ad avere la bacchetta del comando, adesso dovrete anche accettare che siano altri a dirigere l’orchestra. A volte bisogna saper fare un passo indietro e fare un bagno di umiltà soprattutto quando non reggete la pressione. Il prossimo anno porterà importanti cambiamenti nel lavoro. Si tratta di svolte alle quali dovrete già fin da adesso abituarvi e adeguarvi. Toro Molte coppie sono ai ferri corti in questo periodo. Sarebbe meglio, soprattutto in questo momento, non prendere decisioni drastiche e prendersi una pausa di riflessione anche per capire cosa volete fare in futuro. Sul lavoro qualcuno potrebbe sentirsi sottovalutato e questo non vi piace affatto.