Mercato del lavoro | il 74% delle imprese in difficoltà nella ricerca del personale

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo. È una radiografia dettagliata che evidenza quando sia difficile reclutare lavoratori – in particolare specializzati – e trattenerli. È quanto emerge dall’Indagine sulrealizzata da Confindustria, con la collaborazioneAssociazioni del sistema, fra cui Confindustria Bergamo, svolta tra febbraio e aprile di quest’anno e che fornisce informazioni per il 2023 e inizio 2024 sulle evoluzioni dele le politiche di gestione nelle aziende associate. A livello regionale hanno aderito 840dell’industria e dei servizi, con 164 mila dipendenti mentre, a livello provinciale si contano 96 realtà con 15.400 dipendenti, in maggioranza manifatturiere. Quali indicazioni mette in luce l’indagine suldel? Profili professionali difficilmente reperibili, impegno per la formazione, spinta alle retribuzioni variabili.