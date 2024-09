Marcianise la lettera dell’Assessore Cicchella per il buon inizio anno scolastico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCarissime e carissimi, desidero farvi giungere il mio cordiale saluto e affettuoso augurio per l’del nuovo, in un giorno colmo di emozioni che sicuramente vi tornerà alla mente nel corso della vostra vita futura come il ricordo di uno dei momenti più belli che avrete vissuto. E’ unche questa Amministrazione Comunale vive intensamente insieme a voi tutti, dirigenti, personale, alunni e famiglie, e per cui ha lavorato duramente senza risparmiarsi. Un giorno che ci consente anche di fare il bilancio di quanto prodotto concretamente lo scorsoe delle prossime innovazioni che abbiamo intenzione di introdurre per continuare a costruire una scuola più sicura, moderna, sostenibile e inclusiva.