Maestra aggredisce bimba di 3 anni e le butta liquido in faccia | video shock

(Di martedì 10 settembre 2024) In Francia sta facendo scalpore unche riprende unad’asilo mentre maltratta una bambina di 3in una classe del XV arrondissement di Parigi. Le immagini, diventate virali sui social, mostrano la piccola in lacrime mentre l’insegnante, anziché calmarla, la colpisce alla schiena e successivamente le lancia addosso unnon identificato, sotto lo sguardo attonito degli altri bambini. I genitori della bambina, scioccati dall’accaduto, non hanno esitato a denunciare l’insegnante, e la vicenda ha sollevato un’ondata di indignazione pubblica. La ministra dell’Istruzione, Nicole Belloubet, è intervenuta immediatamente definendo le immagini «terribilmente scioccanti e inaccettabili». Attraverso un messaggio su X, la ministra ha dichiarato di aver avviato una procedura disciplinare con sospensione immediata dell’insegnante coinvolta.