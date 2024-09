L' unico record che Sinner non potrà mai prendermi Pietrangeli scatena l' inferno | Italtennis nel caos

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Una nuova bufera è scoppiata in queste ore su Nicola. E il motivo, ancora una volta, sono le sue parole non proprio tenerissime su Jannik. A poche ore dallo storico successo del 23enne altoatesino agli Us Open (secondo slam stagionale dopo gli Australian Open a inizio 2024), l'ex gloria del tennis azzurro, due volte vincitore del Roland Garros nel 1959 e nel 1960 e capitano della Nazionale azzurra che vinse la prima storica Coppa Davis nel 1976 in Cile (lo scorso dicembre è poi arrivato il bis con l'Italia guidata proprio da un super), il 90enne Nick fa una premessa d'obbligo su Jannik: "Ora è il più forte di tutti, lo dicono i numeri e il livello del suo tennis, secondo me quando sta bene è imbattibile, forse solo Alcaraz può dargli fastidio, per gli altri non vedo possibilità".