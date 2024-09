Ladro le ruba la borsetta lei si vendica così | terribile quello che gli ha fatto

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 10 settembre 2024)lela, lei siche gli ha. Una donna è stata deta da un uomo della suala sera del 9 settembre. La vittima dello scippo è Cinzia Dal Pino, imprenditrice di Viareggio di 65 anni. A derla invece un algerino senza fissa dimora, Said Malkoun, 47 anni. Non si è data per vinta la donna che, dopo aver rintracciato il, si èta ma ora la sua pena è ancora più grossa. Leggi anche: Sara e Andrea dispersi da 48 ore a -13 gradi: come possono salvarsi Leggi anche: Lutto nella cultura italiana: Massimiliano muore in un incidente stradalelela, lei siLe telecamere l’hanno inchiodata. Cinzia Dal Pino ha investito il suo rapinatore dopo che l’aveva deta. Intorno alle 23.