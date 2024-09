La cultura british sbarca in paese | Le medie trasformate in un college

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Per due settimane, la scuola secondaria di primo grado "C. Govoni" di Copparo si è trasformata in un autentico, con attività ispirate al mondo anglosassone e sempre improntate alla socializzazione. È questo l’English Camp che, anche quest’anno, si è tenuto a Copparo e ha visto il coinvolgimento di 45 ragazzi dai 7 ai 12 anni del territorio e della provincia. I partecipanti sono stati stimolati all’uso della lingua inglese, tramite il gioco, la musica, lo sport, l’arte, oltre alle lezioni didattiche, accompagnati da uno staff di insegnanti e animatori qualificati e madrelingua e da un gruppo di supporto composto da volontari che hanno frequentato a loro volta i corsi. Venerdì scorso, come consuetudine, al Teatro De Micheli si è tenuto lo spettacolo finale dell’11esima edizione.