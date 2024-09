Il Napoli celebra 20 anni di presidenza De Laurentiis | dalla C1 allo Scudetto VIDEO da brividi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) “Vent’di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, unoche ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33di attesa. Vent’colmi di una passione irresistibile e che continua a battere in tutti i cuori azzurri. La storia continua!“. Il, attraverso un post social,i 20didi Aurelio De. Su X pubblicato unnel quale viene ripercorso il grande cammino che dal 2004 ha portato fino ad oggi,squadra in C1 finovinto nel 2023. Vent’di passione, di sfide, di sogni trasformati in realtà, dai campi di periferia alle notti europee. Cinque trofei alzati al cielo, unoche ci ha riportato sul tetto d’Italia dopo 33di attesa.