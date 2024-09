Fiamme Gialle Canoa la Sezione Giovanile protagonista alla Fase Nazionale e al Meeting delle Regioni

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 10 settembre 2024) Trento – Un week end da incorniciare quello appena concluso per ladinella Finalegiovani e al. Dal 6 all’8 settembre, nella splendida cornice del lago di Caldonazzo, circa 1000 atleti tra 9 e 14 anni si sono ritrovati per dare vita a una vera e propria festa dello sport all’insegna del divertimento e dell’amicizia. I baby canoisti gialloverdi allenati da Stefano Pacchiarini e Alessandro Mastracci in tre giorni di gare, con la rappresentativa del Lazio al, hanno contribuito a conquistare 3 ori, 4 argenti e 2 bronzi che hanno permesso al Comitato Lazio di piazzarsi in seconda posizione alle spalle del Friuli Venezia Giulia e davanti al Piemonte.