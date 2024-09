Dramma Springsteen La moglie del Boss ha un mieloma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) C’è un– finora segreto – nel mondo di Bruce: Patti Scialfa, ladel, soffre da qualche anno dimultiplo, un cancro del sangue che ancora non ha una cura definitiva. Patti ha ricevuto nel 2018 la diagnosi e ne ha parlato nel documentario Road Diary: Bruceand the E Street Band, presentato domenica al Festival Internazionale del Cinema di Toronto. Nel film, che punta da dietro le quinte i riflettori sulla leggenda del rock e il suo più stretto entourage, Scialfa rivela che la malattia le ha reso difficile salire sul palco e come conseguenza anche di partecipare alle tourneè di Bruce: "Viene colpito il sistema immunitario e devo dunque stare attenta a cosa scelgo di fare e dove scelgo di andare. Ogni tanto partecipo a un concerto e canto un paio di canzoni sul palcoscenico: questo è stato un dono per me.