Compagnia degli Evasi partono i corsi amatoriali di recitazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Prendono il via duedi avviamento allateatrale amatoriale della, al centro Dialma Ruggiero di Fossitermi, finalizzati, come da tradizione, alla messa in scena di uno spettacolo. La durata deiè da ottobre a maggio 2025 i lunedì sera, con primo incontro illustrativo gratuito programmato per il 30 settembre alle 20.30 quando i registi, Annamaria Vaccaro e Simone Tonelli, illustreranno i rispettivi perartistici. "I nostri– affermano gli, non sono né di livello base, né avanzato – ma come di consueto il programma di lavoro sarà costruito in corso d’opera, e svolto in base alle attitudiniallievi.